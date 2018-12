My Hero Academia, gli ultimi capitoli hanno mostrato la vera forza degli studenti

Con il capitolo 2017 del manga de My Hero Academia ha inizio ufficialmente il 4° round delle esercitazioni tra le Classi A e B del primo anno. In quest'occasione i fan hanno avuto un assaggio del miglioramento e dei reali poteri ottenuti dagli studenti del Liceo Yuei.

La Sezione A ha avuto non pochi problemi durante questo quarto match; gli allievi della Classe 1-B nel suo insieme hanno dimostrato di essere riusciti a migliorare e raffinare tutte le tecniche apprese durante l'anno scolastico e dagli eventi passati. Ciò non è avvenuto per Deku e i suoi compagni che sono stati distratti dagli attacchi da parte della Lega dei Cattivi e dall'Esame di Licenza. Questo ha penalizzato molto la classe, che sulle prime si è mostrata in difficoltà.

Al contrario gli sfidanti si sono dimostrati eccezionali durante questo arco narrativo. L'utilizzo di nuove strategie di squadra per prendere alla sprovvista i membri della classe 1-A si è rivelata essere un'ottima strategia come hanno mostrato le pagine del capitolo 207.

L'ultima esercitazione ha visto impegnati Bakugo, Jiro, Sato e Sero, costretti a confrontarsi con alcuni particolari membri della sezione 1-B. Nel giro di pochi istanti il gruppetto è stato rapidamente sopraffatto dall'incredibile, e strana, abilità di Tokage di scomporre in varie parti il proprio corpo. La squadra di Bakugo si è infatti trovata accerchiata e bloccata dalla strana sostanza collosa emessa da Bondo.

Ciò che però ha reso questo capito incredibile è stato il comportamento di Bakugo, accorso in aiuto di Jiro poco prima che venisse attaccata da un potente attacco di Kamakiri. Questo colpo di scena sembra aver ottenuto diversi consensi dai fan che hanno avuto modo di vedere in azione solo alcuni degli studenti del liceo. Grazie a questo nuovo arco narrativo abbiamo avuto modo di vedere sino a che punto sono migliorate le capacità e i poteri dei membri delle rispettive classi e chissà quali altre sorprese avrà in serbo per noi il prossimo capitolo. Voi che ne pensate di questi recenti avvenimenti e del lavoro di squadra mostrato dai membri della classe 1-A?