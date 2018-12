My Hero Academia: gli ultimi capitoli ci hanno regalato un momento tenero di Bakugo

Nelle scorse uscite del capolavoro di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, abbiamo potuto assistere ad un attimo di dolcezza con protagonisti il burbero studente Bakugo e All Might. Che il giovane sia ormai sulla strada che lo porterà ad esprimere i suoi sentimenti?

My Hero Academia è nel bel mezzo dell'arco narrativo dedicato ai duelli di allenamento tra la classe 1-A e la 1-B, con i nostri studenti che si sfidano per stabilire quali sia la migliore. Negli ultimi capitoli abbiamo assistito all'inizio del quinto scontro a gruppi (che vedrà protagonista il nostro Deku) e, ovviamente, alla conclusione del quarto.

Quest'ultimo in particolare è stato il palcoscenico in cui uno degli alunni più promettenti, Katsuki Bakugo, ha potuto sfoggiare tutte le sue potenzialità. Il duello si è concluso con una schiacciante vittoria per quattro a zero in favore della classe 1-A, e per giunta con la squadra avversaria che aveva tra le sue fila uno dei pochi studenti ammessi all'accademia tramite raccomandazione.

Gran parte del merito è stato proprio dell'esplosivo Bakugo, che, con una combinazione di talento e lavoro di squadra, ha avuto la meglio in maniera spettacolare. La prestazione non è passata inosservata tra il pubblico, e, soprattutto, ha suscitato l'ammirazione dell'eroe numero uno del mondo di My Hero Academia: All Might.

A battaglia finita, il supereroe si è avvicinato al giovane, e si è complimentato per lo spettacolo fornito: "Mi sono venuti i brividi", ha detto All Might a Bakugo. Il rivale di Deku è apparso impassibile, e ha risposto con un laconico "Avrai preso un raffreddore", salvo tradirsi poco dopo, rispondendo visibilmente imbarazzato allo stesso Midoriya che si era avvicinato per congratularsi a sua volta.

Si è trattato di una scena dolce, in cui Bakugo ha lasciato intravedere per una volta i suoi sentimenti, di solito nascosti dalla sua scorsa burbera. Evidentemente le belle parole di All Might hanno fatto breccia, facendo indubbiamente piacere all'aspirante eroe, fiero di aver colpito quella che è una leggenda vivente.

Ora il manga si concentrerà su Deku e sul suo scontro, che sembra essersi complicato per una strana anomalia nel suo Quirk.

Cosa avete pensato vedendo Bakugo emozionarsi? Cosa vi aspettate dai prossimi capitoli di My Hero Academia?