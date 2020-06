My Hero Academia: Gran Torino dimostra ancora una volta di essere fondamentale

La guerra contro i villain che si sta tenendo in My Hero Academia ha richiesto un dispiegamento di forze eccezionale da parte degli eroi, che sono stati costretti a chiedere il supporto anche degli studenti della Yuei e tutti coloro che hanno una licenza temporanea da hero. Per questo non c'è da stupirsi se è apparso anche Gran Torino tra le fila.

L'eroe che conoscemmo durante l'arco di Stain dimostra ancora una volta di essere fondamentale e contemporaneamente lancia un parallelo con lo scontro tra All for One e All Might a Kamino. Nel capitolo 275 di My Hero Academia di recente uscita, Deku e Bakugo si stavano dirigendo verso Shigaraki per fare da esca. Tuttavia la potenza del villain è troppo alta per loro e se non fosse stato per l'intervento fulmineo di Gran Torino, probabilmente i giovani ci avrebbero lasciato le penne.

Il modo in cui il vecchio eroe è intervenuto ricorda quello di Kamino, quando All Might dopo aver subito alcuni attacchi da All for One, venne salvato proprio da Gran Torino che intervenne in modo estremamente simile.

Per ora Shigaraki è fuori dalla portata di Midoriya a causa del potenziamento con l'All for One, ma Gran Torino sa che non sono i soli a combattere questa battaglia importante per il destino della società di My Hero Academia.