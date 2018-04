My Hero Academia: guardiamo il trailer dell'episodio numero 41

Sabato scorso, sulle reti TV nipponiche, abbiamo ammirato il secondo episodio della terza stagione di My Hero Academia - o, se vogliamo, il 40° dell'adattamento anime di Studio Bones. È tempo, ora, di volgere lo sguardo al terzo episodio, ovvero il numero 41.

Nell'episodio 2 di My Hero Academia abbiamo assistito all'inizio dell'arco narrativo del ritiro nei boschi relativo al campus estivo: le classi del primo anno, infatti, non hanno diritto alla pausa estiva, ma dovranno continuare ad allenarsi in condizioni estreme.

Giunti ai boschi, gli studenti della classe 1-A hanno fatto la conoscenza delle Pussycats, un duo di eroine che li ha messi alla prova con una sfida di sopravvivenza all'interno della foresta. Contemporaneamente, hanno conosciuto anche Kota, il piccolo cugino delle due: un bimbo scontroso che, a causa del suo passato tragico, odia profondamente gli eroi e che nei prossimi episodi - a partire proprio dal prossimo - avrà più di qualche diverbio con Midoriya, il quale cercherà di avvicinarlo per aiutarlo a superare il suo dolore.

Intanto, però, inizierà anche la parte più difficile del ritiro estivo: se, fino ad ora, Izuku e i suoi compagni si sono addestrati nell'affinare la propria resistenza fisica fisica e mentale, ora è arrivato il momento di evolvere anche le loro unicità, che sono rimaste pressoché identiche rispetto all'inizio dell'anno scolastico.

Il trailer di My Hero Academia 41 - o episodio 3 della Stagione 3 - è disponibile di seguito: la puntata sarà trasmessa in Giappone sabato 21 aprile.