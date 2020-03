La nuova saga potrebbe uccidere qualcuno in My Hero Academia? Vediamolo insieme

Negli ultimi capitoli di My Hero Academia il nuovo arco ha finalmente avuto inizio, e con esso la guerra, e a giudicare dalle forze messe in campo, sembrerebbe proprio che Horikoshi stia facendo bollire in pentola qualcosa di davvero titanico alla stregua di Avengers: Endgame. Da una parte ci sono i Pro Hero, dall'altra parte i Villain.

In questi primi capitoli la scena si è concentrata soprattutto su Hawks, il quale ha rivelato le sue vere intenzioni e i suoi reali piani. Lo abbiamo visto scegliere da che parte schierarsi e lo abbiamo visto in un faccia a faccia con Twice, mentre Dabi li ha raggiunti.

Ebbene, se questo è solo il preludio a ciò che verrà, dobbiamo reggerci forte perché da qui in avanti sicuramente ogni pagina sarà costellata di scontri all'ultimo sangue e da mozzare il fiato. Dopotutto i nostri eroi sono in guerra e dovranno dimostrare quanto valgono. Se c'è una cosa che però non si deve mai scordare, è che la guerra ha delle conseguenze e le conseguenze sono i morti. Ogni guerra, inevitabilmente ha i suoi morti e siamo sicuri che anche Horikoshi non ce li risparmierà. Pertanto abbiamo provato a fare una disamina e proporre alcuni nomi che potrebbero effettivamente rimetterci la pelle.

Tralasciando i generici "alcuni dei Pro Hero" o "alcuni del Fronte di Librazione del Paranormale" perché è una cosa abbastanza scontata, ci sentiamo di tralasciare anche personaggi come All Might non presenti sul campo di battaglia. Dunque, per partire da un nome caldo, peschiamo, ad esempio, proprio il sopracitato eroe alato.

Hawks

Dopotutto ha avuto un ruolo chiave per la riuscita del piano che ha portato i Pro Hero ad assaltare con successo la base del nemico, cogliendoli impreparati e quindi potendo sfruttare l'effetto sorpresa. Sappiamo benissimo lui sia il secondo eroe più forte del momento, ma considerando quanto si è esposto e il pericolo che attualmente corre con Twice fuori controllo e Dabi che fa la sua mossa, potrebbe senz'altro essere una morte gettonata.





Attualmente si trova in una situazione delicata, soprattutto a livello emotivo . Si fidava di Hawks ed è stato tradito e questo contraccolpo psicologico lo ha spinto ad attivare la tecnica di duplicazione del corpo con la quale po' creare un vero e proprio esercito di cloni. E se proprio questo contraccolpo emotivo lo portasse a spingersi oltre il limite ?





Già, sicuramente è improbabile, considerando il ruolo centrale e cardine che ricopre sia per la serie, che per la crescita di Deku . Senza contare che è uno tra i personaggi preferiti dei fan e difficilmente Horikoshi se ne priverebbe ora. Però si potrebbe anche pensare che Bakugo, per andare in soccorso di un Deku che tentenna una volta ritrovatosi faccia a faccia con Tomura, per salvarlo ci rimette le penne.





Anche questa è una morta difficile, perché Tomura sembrerebbe essere destinato a divenire la nemesi di Deku proprio come All for One lo è stata per All Might. Eppure qui siamo in guerra, in uno scontro che vede i cattivi capitanati da Tomura, contro i Pro Hero e chissà se, proprio come per Overhaul , in uno scontro finale Deku alla fine non uccida Shigaraki.





La sua morte è più probabile e possibile, dal momento che ha avuto un ruolo chiave nella scorsa saga per far crescere Tomura e dar vita al Fronte di Liberazione del Paranormale che, alla fine dei conti, ha portato proprio a questa guerra. Per cui è un personaggio che ha avuto il suo ruolo, lo ha portato a termine e, almeno per il momento, non sembrerebbe più indispensabile, anzi.

Queste sono le nostre proposte. Alcune ci sembrano più probabili, altre molto ma molto meno. Ad ogni modo non c'è mai una guerra senza morti, per cui tu cosa proponi? Secondo te chi potrebbe rischiare di lasciarci le penne? Faccelo sapere qui sotto nei commenti senza problemi.

