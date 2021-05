My Hero Academia: Hakws prende vita nel cosplay da 10 e lode di Ovsyan

Con il passare del tempo My Hero Academia è diventato uno dei capisaldi di Weekly Shonen Jump, una delle serie più popolari della rivista nipponica insieme a ONE PIECE. Non stupiscono per questo le numerose manifestazioni di creatività che i fan dedicano saltuariamente al gioiellino di Kohei Horikoshi.

In attesa dell'episodio 7 di My Hero Academia 5, che uscirà regolarmente questo sabato su Crunchyroll, in rete continuano a moltiplicarsi le geniali creazioni dei fan, tra cosplay e illustrazioni. Nel frattempo la nuova stagione sta riservando piacevoli colpi di scena, anche se non sono mancate polemiche come le recenti accuse di un utente nei riguardi dell'opera che, a suo dire, inciterebbe alla violenza.

Ad ogni modo, negli ultimi giorni il celebre cosplay Ovysan_art, che vanta oltre 216 mila follower solo su Instagram, ha condiviso la sua ultima interpretazione di Hawks, l'attuale Hero n°2. Il risultato finale in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato dagli appassionati, merito soprattutto della collaborazione tra Ovsyan e Holish, dove quest'ultimo ha fornito al primo la parrucca e le ali.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione personale di Hawks, lo ritenete abbastanza fedele all'originale? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento qua sotto.