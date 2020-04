My Hero Academia: Hawks come non l'avete mai visto in un cosplay al femminile

La quarta stagione di My Hero Academia è servita come trampolino di lancio per un personaggio in particolare. Un personaggio che da qui in avanti comparirà sempre più spesso e avrà un ruolo centrale per i futuri avvenimenti che, oggi, stiamo seguendo con ardore e passione sulla controparte cartacea dell'opera ideata da Horikoshi.

Se ancora non l'avete capito, stiamo parlando dell'eroe alato Hawks. Attuale Pro Hero numero due. Un personaggio che nel manga abbiamo imparato ad amare e apprezzare con il tempo. Un personaggio sicuramente particolare e che inizialmente sarà difficile da inquadrare, ma dall'aspetto e dall'unicità davvero appariscenti.

Nella quarta stagione di My Hero Academia appare inizialmente come comparsa nelle prime puntate, ma è soltanto alla fine della serie, nel penultimo e ultimo episodio, che fa il suo debutto ufficiale, che ci viene presentato in quanto eroe, ci viene mostrata la popolarità di cui gode e anche le abilità che possiede.

Se hai visto la serie animata, allora sai bene come abbiamo avuto la possibilità di dare una prima occhiata, più o meno approfondita, al Pro Hero numero due durante la proclamazione della nuova lista degli eroi in seguito al ritiro di All Might e successivamente nello scontro che, insieme a Endeavor, lo ha visto coinvolto contro il Nomu High End, il più forte Uomo Artificiale che sia stato mai creato dalla Lega dei Cattivi. Nel combattimento lui da man forte all'eroe di fuoco, e questo ci ha permesso di dare uno primo sguardo alle abilità di cui dispone Hawks.

Proprio in onore della quarta stagione che ha finalmente introdotto uno dei personaggi più unici e amati di My Hero Academia, oggi vogliamo farvi vedere una versione completamente inedita dell'attuale Pro Hero numero due. Come potete osservare dalla foto riportata in calce all'articolo, la cosplayer di Instagram sparkle_stache ha dato vita a un'interpretazione di Hawks magistrale, presentandoci l'eroe in una versione femminile tanto bella da non sfigurare in confronto a quella originale.

Non solo le ali sono realizzate con una cura maniacale, ma è l'intero costume a colpire per i dettagli, dalla giacca marrone agli occhialini gialli.

Cosa ne pensi di questo cosplayer e del personaggio di Hawks più in generale? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

My Hero Academia: una seducente cosplayer ci mostra un "nuovo lato" di Fat Gum