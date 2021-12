My Hero Academia: Hawks come Spider-Man in questo divertente cosplay meme

Hawks è uno degli eroi più recenti introdotti in My Hero Academia. Diversamente da personalità all'apice come All Might, Endeavor e Best Jeanist, Hawks è anche giovanissimo eppure siede sul podio degli eroi più forti del Giappone. Ha avuto molti momenti in cui mettersi in mostra, in particolare come spalla dell'eroe fiammeggiante.

Sul finire della quarta stagione di My Hero Academia si è inevitabilmente fatto molti fan che hanno iniziato a impersonarlo a casa e nelle varie fiere. L'eroe alato è poi tornato anche nel film My Hero Academia: World Heroes Mission anche se non con un ruolo proprio di primissimo piano. Ciò ha ampliato ulteriormente la fanbase del personaggio e a un piccolo simpatico incidente di percorso trasformatosi poi in qualcosa di molto più divertente.

All'AnimeNYC2021 tenutosi qualche settimana fa negli Stati Uniti d'America, alcuni fan che hanno preparato dei cosplay di Hawks si sono incrociati nella fiera. Il risultato? Una serie di cosplay di Hawks in versione meme di Spider-Man, dove tutti si puntano il dito in cerchio. Sui social le immagini - disponibili anche in basso nel tweet - sono diventate discretamente seguite grazie alla loro situazione simpatica.

Tornando a cosplay più seri, due fan russi hanno ideato un cosplay di Hawks e Mirko da studenti.