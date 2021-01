My Hero Academia: Hawks dispiega le ali nel cosplay della bella CraftyFox39

Al termine dell'ultima stagione animata di My Hero Academia, tra i numerosi eroi professionisti presentati, abbiamo fatto la conoscenza di Hawks. Vediamo insieme il cosplay che le ha dedicato una fan.

L'eroe alato, nel manga scritto da Kohei Horikoshi, è passato dal terzo al secondo posto nella classifica dei migliori difensori della pace, dopo il ritiro di All Might, precedente numero uno della graduatoria. Al termine dell'ultima parte animata della storia Hawks e Endeavor hanno combattuto insieme contro un Nomu, scoprendo numerose caratteristiche l'uno dell'altro, ed oltre a mostrare agli spettatori i loro incredibili poteri, facendo prendere coscienza agli stessi delle differenze tra i due candidati più vicini a diventare i sostituti del ruolo, in passato appartenuto a Toshinori Yagi, di simbolo della pace.

Il ragazzo dotato del Quirk Ali Impetuose è diventato il soggetto del fantastico cosplay di CraftyFox39. Possiamo osservare la stupenda interpretazione della ragazza nel post Instagram riportato al termine di questa news. Come l'eroe numero due anche la ragazza si presenta coi capelli biondi, un paio di cuffie ed il caratteristico cappotto circondato di pelo sui bordi. L'elemento più incredibile però sono le enormi ali rosse dotate di un meccanismo che permette alla cosplayer di dispiegarle a proprio piacimento imitando alla perfezione il giovane difensore della giustizia.

Cosa ne pensate di questo cosplay? Fatecelo sapere con un commento.

Infine ricordo che attualmente il manga di My Hero Accademia è in pausa. Inoltre, per chi fosse interessato, riporto una news sulle disastrose condizioni degli eroi professionisti di My Hero Academia.