My Hero Academia: Hawks ripone tutta la sua fiducia nel Number One Hero

Il manga di My Hero Academia sta esplorando l'impatto che la violenta guerra con il Fronte di liberazione del sovrannaturale ha avuto sulla società degli eroi e in particolare su Endeavor, il quale ha dovuto affrontare il suo oscuro passato in seguito alla clamorosa rivelazione di Dabi.

Gli ultimi capitoli dell'opera di Kohei Horikoshi hanno svelato il duro passato della famiglia Todoroki, che pare essersi finalmente stretta attorno a Enji, distrutto per non essere riuscito a fermare Shigaraki e Dabi, il quale in realtà è il suo amato figlio Toya.

Ma non sono solo Shoto, Rei, Natsuo e Fuyumi ad aver incoraggiato Endeavor a rialzarsi. Irrompendo improvvisamente nella sua stanza d'ospedale, Hawks e Best Jeanist lo hanno convinto a stringere un'eroica triplice alleanza. Ecco l'obiettivo che i tre Top Hero di My Hero Academia si sono posti.

Come abbiamo potuto vedere nei precedenti capitoli, Endeavor è l'eroe d'infanzia di Hawks, ma non è solo questo il motivo per cui l'Hero alato ripone tutta la sua fiducia in lui. Prima di accedere nella camera in cui Enji è relegato a causa delle ferite subite, Hawks e Best Jeanist hanno origliato la drammatica conversazione tra i membri della famiglia Todoroki. Sebbene i due abbiano scoperto la verità sul passato di Endevor, Hawks sa bene che il Number One non è più il padre severo che era un tempo.

Keigo Takami è fermamente convinto delle sue intenzioni e non intende lasciare che la famiglia Todoroki si sobbarchi in solitudine il fardello di Dabi. Il passato traumatico di Endeavor è in un certo senso molto simile al suo, e questo è solo un altro modo per aiutare se stesso. Nel mentre, il One For All è sotto accusa in My Hero Academia 303.