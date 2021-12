My Hero Academia, Hawks e Tokoyami ci augurano un lieto e stellare Natale

La stagione festiva è in pieno svolgimento e la serie shonen di My Hero Academia non ha mai mancato di celebrare l'occasione con un episodio o con un semplice artwork di Kohei Horikoshi o di Studio Bones.

Con la quinta stagione dell'adattamento anime che vede la Classe 1-A celebrare le vacanze prima che il War Arc abbia luogo nella sesta stagione della serie, il mangaka e lo Studio Bones hanno mostrato una nuova illustrazione che dona sia a Hawks che a Tokoyami un vero look natalizio.

Le cose non sono state troppo piacevoli per Hawks né nell'anime né nel manga, con questa stagione della serie televisiva che ha visto l'eroe numero due infiltrarsi sotto copertura per saperne di più sulle macchinazioni della Lega dei Cattivi e su Re-Destro.

Con la conclusione della quinta stagione che vede i due gruppi di cattivi unire le forze per creare il Fronte di Liberazione del Paranormale, Hawks ha fatto sapere agli eroi che hanno solo un breve periodo di tempo prima che Shigaraki e le sue forze lancino un assalto alla società degli eroi, che si svolgerà nella prossima stagione che adatterà il War Arc del manga di My Hero Academia.

Studio Bones ha mostrato questo nuovo artwork a tema natalizio in cui vediamo Hawks e il suo apprendista, Tokoyami, librarsi in alto sopra il paesaggio urbano per aiutare nella consegna dei regali, assumendo il ruolo di Babbi Natale mentre indossano lo spirito natalizio prima che la serie venga completamente scossa dal War Arc in arrivo il prossimo autunno.

Cosa ne pensate di questa stellare illustrazione natalizia che fa entrare My Hero Academia nello spirito della stagione? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo, infine, che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su Manga Plus.