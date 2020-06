My Hero Academia: l'Hero Fes 2020 si terrà ad ottobre, novità sulla stagione 5 in arrivo?

Il sito web ufficiale dedicato all'adattamento anime di My Hero Academia ha rivelato, nel corso della giornata di ieri, che l'attesissimo evento "HERO FES 2020" si terrà online il prossimo 3 ottobre. L'anno scorso il festival si svolse davanti ad una platea di 5.000 persone, situazione impossibile da replicare a causa dell'emergenza sanitaria.

Per assistere all'evento sarà necessario munirsi di un ticket online, di cui non è ancora stato rivelato il prezzo. Chiunque abbia comprato (o decida di comprare) l'edizione "Plus Ultra" del DVD/Blu-ray di My Hero Academia: Heroes Rising però, potrà riscattare un codice incluso all'interno della confezione.

L'evento vedrà la partecipazione di ben 14 doppiatori dell'anime, tra cui figurano le voci di circa metà classe 1-A (Deku, Bakugo e Uraraka compresi), All Might, Eraserhead e dei Big Three. Non sappiamo se anche loro saranno connessi dalla propria abitazione o se si ritroveranno in uno studio preparato ad hoc.

Durante l'Hero Fes di My Hero Academia vengono spesso condivise nuove informazioni sui successivi progetti legati all'anime, e ottobre sembrerebbe essere un ottimo momento per iniziare a parlare della stagione 5 o di uno dei nuovi film in programma da Studio Bones. L'anno scorso venne mostrata la prima key visual della stagione 4, dunque non è eccessivo aspettarsi qualche novità per lo meno su questo fronte.

E voi cosa ne dite? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui aveste già letto l'opera originale poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento su quelle che potrebbero essere le saghe adattate in My Hero Academia 5.