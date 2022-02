My Hero Academia: gli Heroes mettono in atto la loro strategia

Gli Heroes sono ben consci che, se All For One e Tomura Shigaraki dovessero unire le forze in una battaglia campale, non ci sarebbe nessuno in grado di fermare i Villain. A tal fine, l'ex Simbolo della Pace ha ideato un piano, che la fazione degli eroi mette in atto nelle battute finali di My Hero Academia capitolo 344.

Nei capitoli precedenti, nel corso di una riunione tra i principali leader degli Heroes, Toshinori Yagi aveva illustrato la sua idea. Il piano di All Might prevede di dividere i Villain, così da affrontarli e sconfiggerli singolarmente. In un combattimento di gruppo, infatti, non ci sarebbe alcuna speranza per Endeavor e gli altri.

L'intervento di due eroi inaspettati, da il via alla guerra in My Hero Academia 344. Tuttavia, quando i Villain si lanciano all'attacco, scatta la trappola degli Heroes. Dal terreno, fuoriescono delle prigioni di metallo che intrappolano ciascun criminale in blocchi separati. All For One è pronto a liberare i suoi uomini, ma è solamente allora che il piano di All Might prende realmente forma.

Sfruttando i poteri di Kurogiri, Monoma teletrasporta ognuno dei Villain in luoghi diversi, dove ad attenderli ci saranno vari gruppetti di Heroes. Nel caso di Dabi, ad esempio, sarà la famiglia Todoroki di My Hero Academia a occuparsi di lui. Come risponderà il Simbolo della Paura, che tutto prevede?