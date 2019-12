My Hero Academia: Heroes Rising, aggiornata l'entità dei primi incassi

Da pochi giorni in Giappone è arrivato My Hero Academia: Heroes Rising, nuovo lungometraggio dedicato all'universo sui supereroi creato da Kohei Horikoshi e di cui l'opera nativa, My Hero Academia, viene pubblicata su Weekly Shonen Jump dal 2014. Il debutto nelle sale è avvenuto il 20 dicembre 2019 e adesso vengono ufficializzati i primi incassi.

Il film di My Hero Academia è stato celebrato con diversi video per favorirne l'apertura, e i risultati sembra che abbiano dato ragione alle pubblicità scelte. My Hero Academia: Heroes Rising ha esordito in 313 sale lo scorso venerdì, staccando 224.000 biglietti per le giornate di sabato e domenica. Il guadagno è stato di 283 milioni di yen (circa 2,5 milioni di yen) in questi due giorni, mentre l'incasso complessivo da venerdì a domenica sale a 422.479.000 yen (circa 3,80 milioni di euro).

In generale, nel weekend di apertura del 21-22 dicembre, My Hero Academia: Heroes Rising si è classificato al terzo posto. Secondo Eiga.com, My Hero Academia: Heroes Rising ha fatto meglio di My Hero Academia: Two Heroes, primo lungometraggio della serie, e potrebbe in generale superarlo a seconda di quanto guadagnerà nel corso delle feste di fine anno. My Hero Academia: Two Heroes ha incassato in Giappone un totale di 1,72 miliardi di yen (circa 15 milioni di euro).

My Hero Academia: Heroes Rising ha commosso Horikoshi, il quale si è anche occupato di supervisionare la produzione del lungometraggio.