My Hero Academia: Heroes Rising ha anticipato un segreto del One for All

Il One for All è uno dei primi quirk presentati in My Hero Academia, in possesso del famoso All Might e che poi sarà ceduto al protagonista Izuku Midoriya. Ci sono tante cose che non si conoscono del quirk e mano mano i dettagli vengono rivelati nel manga di Horikoshi. Ma My Hero Academia: Heroes Rising ha deciso di rivelarli anticipatamente.

Come noto infatti, My Hero Academia: Heroes Rising a livello cronologico si posiziona molto più in là della stagione 4 dell'anime, durante uno degli ultimi archi narrativi finora scritti. Ciò ha obbligato i fan dell'anime a fare i conti con numerosi personaggi e dettagli che non conoscevano ancora, pertanto attenzione spoiler dal prossimo paragrafo se non siete in pari con il fumetto di Weekly Shonen Jump.

Durante lo scontro con Nine, che ha la capacità di rubare i quirk altrui, Deku deve fare utilizzo del suo pieno potere. I suoi attacchi, il St. Louis Smash e il Delaware Smash, però non vanno a segno e Nine cerca di rubare il quirk del protagonista. È in questo momento che viene rivelata una delle caratteristiche del One for All: dentro Deku infatti non è presente solo il quirk di potenziamento bensì un grande numero di poteri.

Per i lettori del manga di My Hero Academia questo era già noto, come mostrato durante l'arco della lotta tra la 1-A e la 1-B. Deku sta già padroneggiando il suo secondo quirk e, a breve, ne arriveranno altri ancora sconosciuti. My Hero Academia: Heroes Rising presenta cinque spoiler più o meno importanti per i fan del manga.