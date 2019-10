My Hero Academia: Heroes Rising, arriva un update dal compositore Yuki Hayashi

My Hero Academia 4 è finalmente tornato, per la gioia di tutti i fan del lavoro di Kohei Horikoshi. La nuova stagione ci accompagnerà per diverso tempo e secondo quanto annunciato lo scorso luglio, non sarà l'unica opera animata di My Hero Academia che vedremo quest'anno.

Il film di Boku no Hero infatti, intitolato My Hero Academia: Heroes Rising e mostrato per la prima volta lo scorso luglio, debutterà il prossimo 20 dicembre e mostrerà l'intensa battaglia tra l'aspirante eroe Izuku Midoriya e un nuovo villain soprannominato Nine.

Oggi, in vista della sempre più vicina data di debutto, ha parlato sui social Yuki Hayashi, il famoso compositore già incaricato della produzione di Haykiuu 4. Sul suo profilo Twitter il compositore ha scritto: "È finalmente arrivato il giorno! La produzione di My Hero Academia: Heroes Rising è iniziata! Ancora una volta sarò io ad occuparmi della musica per il più forte degli eroi, Plus Ultra!".

Il tweet in questione confermerebbe che il film si trovi ormai alle ultime battute, visto che la produzione musicale è solitamente uno degli ultimi step seguiti dagli studi di animazione. Secondo quanto rivelato negli ultimi mesi, quasi tutti i brani presenti in Heroes Rising dovrebbero essere originali.

E voi cosa ne pensate? State aspettando questo film?