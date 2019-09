My Hero Academia: Heroes Rising, arrivano nuove informazioni sui membri del Cast

Dopo l'annuncio con trailer di due mesi fa, My Hero Academia: Heroes Rising è tornato a mostrarsi svelando le due guest star che doppieranno il temibile villain Nine e la sua sottoposta Slice. L'informazione è stata condivisa dal sito ufficiale del film e da Comic Natalie poche ore fa.

Per quanto riguarda Nine, il supercattivo che attaccherà l'isola di Nabuto per dare la caccia a Tomura Shigaraki e ai nostri eroi, è stato scelto il cantante giapponese Yoshio Inoue (Sword Art Online: Ordinal Scale), alla sua seconda apparizione ufficiale in un anime. Il quirk del villain, ancora senza nome, dovrebbe permettergli di creare e manipolare delle sfere energetiche di colore viola.

Slice invece sarà interpretata dalla modella classe 1997 Mio Imada, al suo debutto da doppiatrice. Nella pellicola Slice viene descritta come una sottoposta fedele a Nine, "tradita dall'umanità e diffidente verso chiunque le rivolga la parola". Il suo quirk le consente di trasformare i suoi capelli in delle lame con cui trafiggere gli avversari, con uno stile molto simile a quello del villain Moonfish.

Entrambi i personaggi sono stati disegnati e scritti da Kohei Horikoshi ma non è stato ancora confermato se faranno una comparsa anche nella serie. Il film debutterà il 20 dicembre 2019 in Giappone ed approderà in occidente agli inizi del 2020.

E voi cosa ne pensate? Vi ispirano questi due nuovi personaggi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!