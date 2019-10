My Hero Academia: Heroes Rising, arriverà un volume speciale dedicato al film

Il franchise di My Hero Academia è diventato sempre più grande e famoso nel corso degli anni. Oltre al manga, il mondo di Kohei Horikoshi ha ispirato un anime, tanti videogiochi e merchandising ma anche lungometraggi animati. Dopo il primo successo con My Hero Academia The Movie: The Two Heroes, arriverà a breve My Hero Academia: Heroes Rising.

A breve il film arriverà nei cinema, e con esso sta per arrivare anche una nuova campagna promozionale. Il numero 45 di Weekly Shonen Jump ha infatti dichiarato che il primo milione di spettatori che si recherà nelle sale a vedere My Hero Academia: Heroes Rising riceverà un volume speciale in omaggio.

Il volume speciale in questione si intitolerà "My Hero Academia Vol. R", ma i contenuti non sono ancora stati rivelati. Sulla locandina di Weekly Shonen Jump che potete vedere nel post in calce si può però osservare la copertina, con tutti i giovani eroi della Yuei pronti a combattere per la pace nel nuovo film.

Insieme alle informazioni su My Hero Academia: Heroes Rising che arriverà il 20 dicembre nelle sale giapponesi, la rivista di casa Shueisha ricorda anche che il 12 ottobre debutterà la quarta stagione di My Hero Academia, arrivata nell'arco narrativo dello Shie Hassaikai.