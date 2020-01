My Hero Academia: Heroes Rising, un assaggio dell'epico scontro finale in una clip inedita

My Hero Academia: Heroes Rising si sta rivelando un lungometraggio incredibile, non soltanto per via degli incassi stellari, ma soprattutto per una resa visiva che ha estasiato tutti i fan dell'opera nel Sol Levante. In attesa di poter ammirare la pellicola al cinema nostrano, diamo un'occhiata a un piccolo assaggio dello scontro finale.

Se avete già avuto modo di assaporare qualche spoiler del film, sarete già al corrente dello straordinario risvolto in merito al One For All. In particolare, circa il combattimento finale che ha spinto oltre i limiti il nostro Deku, pronto a utilizzare il pericoloso 100% del suo quirk.

La vera sorpresa, ad ogni modo, sta nella scelta del team dell'anime e di Kohei Horikoshi di passare, anche solo per un momento, il potere del One for All anche a Bakugo, con l'aspirante Hero in grado di servirsi delle abilità del potere del Simbolo della Pace. Seppur non sia chiaro ancora come Midoriya riesca a controllare il 100% del quirk senza il supporto di Eri, è interessante notare come la pellicola stia aprendo un nuovo spiraglio per il futuro del franchise, con interessanti possibilità pronte ad approdare nella controparte cartacea del manga.

Nella clip in questione, allegata in calce alla notizia, è possibile assaporare piccoli frangenti del combattimento che rivelano colpi di scena e animazioni a dir poco mozzafiato, segno dell'indiscutibile sforzo di Studio Bones per realizzare il miglior lungometraggio di My Hero Academia fino ad ora.