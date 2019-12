My Hero Academia Heroes: Rising, l'autore chiarisce la collocazione temporale del film

Fin dal suo annuncio, eravamo certi che My Hero Academia Heroes: Rising avrebbe trattato degli eventi cronologicamente contigui all'attuale linea temporale del manga, e in prima analisi questo avrebbe rappresentato un problema per tutti coloro che non seguono settimanalmente i capitoli e che fruiscono dell'opera esclusivamente attraverso l'anime.

A diramare i dubbi intorno a questa nebulosa questione è proprio l'autore dell'opera, Kohei Horikoshi, il quale attraverso un trafiletto inserito nel volume 25 del manga ha espresso la propria opinione in merito - non destando alcuna preoccupazione:

"Riguardo alla collocazione temporale del film, si inserisce nello stesso lasso di tempo degli eventi che vanno in scena nel volume 25. E' sorprendente, non è vero?

Sono sicuro che coloro che non hanno letto il manga fino ai recenti sviluppi saranno ugualmente in grado di godersi il film, ma nel caso leggeste il volume 25 e successivamente guardaste il film, potreste annuire e reagire in una maniera simile 'Ahh, quindi questo è ciò che sta succedendo qui' poiché avreste una migliore comprensione degli eventi a schermo, dal momento che - per fare un esempio - Hawks non è stato ancora introdotto nell'anime".

Parafrasando le parole dell'autore, My Hero Academia: Heroes Rising sarà sì collegato al manga - ma si proporrà come un prodotto appetibile per tutte le fasce d'utenza, favorendo leggermente quelle in pari con le uscite settimanali senza renderne incomprensibile il contesto narrativo alle altre.

Vi ricordiamo che il lungometraggio debutterà nei cinema giapponesi il 20 Dicembre 2019. Per il momento non ci sono notizie inerenti ad una proiezione nel nostro paese.

Il volume 25 di My Hero Academia si mostra con tutti i suoi contenuti speciali. Kohei Horikoshi ha commentato la nuova serie di Spider-Man in uscita nel 2020.