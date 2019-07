My Hero Academia Heroes Rising: il film adatterà un evento conclusivo del manga!

Il nuovo lungometraggio di My Hero Academia è stato annunciato nella giornata di ieri attraverso una key visual e una data d'uscita. Horikoshi, l'autore del manga e presumibilmente anche lo sceneggiatore del film, ha commentato il tutto con un'affermazione abbastanza spiazzante.

Grazie alla communuty di reddit veniamo a conoscenza del messaggio dell'autore, che ovviamente ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in giapponese. Un fan si è preso la briga di tradurre il tutto e ciò che ne viene fuori è davvero interessante. Ecco la traduzione del messaggio:

"In un certo senso questo film sarà l'episodio finale di My Hero Academia. Dico queste perché ho inserito nel film un elemento che volevo usare nella battaglia conclusiva all'interno del manga.

Per chiunque fosse preoccupato pensando: 'il manga non risentirà di questa scelta?', non preoccupatevi. Io stesso sono impensierito a causa di questa decisione. Nel film precedente ho già usato l'idea migliore che avessi, ossia quella di far combattere Deku e All Might insieme, studente e alunno. Così ho dovuto pensare a qualcosa che si spingesse ancora più avanti, ed è stato davvero difficile.

Non penso che ci sia qualcosa che sorpassi ciò che ho progettato per questo lungometraggio, quindi credo che non ci sarà un terzo film. Probabilmente."

Comunque, il secondo film sarà ancora più "Plus Ultra" del primo, quindi per favore, aspettatelo con impazienza!"

Horikoshi ha sganciato una bella bomba.

l'autore, con tutta probabilità, si riferisce ad un team up tra Deku e Bakugo all'interno di una battaglia che si sarebbe dovuta collocare verso la fine dell'opera. Una puntura d'hype non da poco quella dell'autore, che ha quindi sacrificato un evento di trama importante del manga per adattarlo nel film, una scelta ardita che speriamo ripagherà il suo coraggio, non ricadendo troppo sull'opera originale.

