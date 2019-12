My Hero Academia: Heroes Rising sarà canonico? Il regista spiega la scelta

I lungometraggi animati sono stati per lungo tempo una semplice appendice momentanea, da non valutare nel processo generale della storia di un'opera. Negli ultimi tempi però questo legame tra film e anime, o manga, sta mutando. Con My Hero Academia: Heroes Rising vedremo infatti un pezzo di storia importante di My Hero Academia.

Il regista di My Hero Academia: Heroes Rising, Kenji Nagasaki, ha rivelato alle pagine di Newtype come i lettori devono valutare questo nuovo lungometraggio dedicato all'universo creato da Kohei Horikoshi. Dopo i dubbi sulla collocazione temporale nel mondo di My Hero Academia, si parla dell'effettiva canonicità di Heroes Rising, con Nagasaki che afferma che il film sarà canonico.

Nagasaki ha spiegato che è stato lo stesso Horikoshi a volere che My Hero Academia: Heroes Rising si tenesse durante le vacanze invernali, periodo recentemente analizzato nel manga con l'arco narrativo di Endeavor. La storia si collocherà in questa fase, poco conosciuta da chi segue esclusivamente l'anime, ancora alle prese con l'arco dello Shie Hassaikai, ma la storia sarà completamente canonica e inserita nell'universo di My Hero Academia: "Nessuno in particolare ci ha detto di farlo, ma sì, gli eventi accadranno naturalmente".

Il capo dello staff della pellicola ha poi parlato dei due protagonisti: "Deku e Bakugo sono entrambi personaggi notevoli, ma hanno un rapporto diverso l'uno con l'altro. Comunque, le loro interazioni cambiano durante il tempo mentre diventano più forti, quindi è stato abbastanza facile per noi creare una storia che coinvolga ciò". My Hero Academia: Heroes Rising debutterà il 20 dicembre 2019 in Giappone. Il manga metterà in scena due spin-off denominati "Deku and Bakugo: Rising".