My Hero Academia: Heroes Rising è stato certificato 'fresh' su Rotten Tomatoes

My Hero Academia: Heroes Rising è riuscito a convincere i fan, ottenendo recensioni entusiastiche e uno straordinario risultato al box office. I piani alti di Funimation però sapevano bene quanto sarebbe stato importante ricevere il plauso della critica per non calare al botteghino e oggi, finalmente, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

My Hero Academia: Heroes Rising è certificato "fresh" all'89%, un risultato superiore a qualsiasi aspettativa. Il film ha già incassato più di 10 milioni di dollari, diventando l'anime più redditizio degli ultimi quindici anni dopo Dragon Ball Super: Broly, e chissà che questa notizia non aiuti la pellicola a crescere ancora un po'.

Su un totale di 28 recensioni, il nuovo film di Studio Bones e Kohei Horikoshi ha ottenuto 25 giudizi positivi o estremamente positivi, tra i quali spiccano il 5/5 di Comicbook e i tre "fresh" assegnati dai giornalisti di Polygon, New York Times e Los Angeles Times. Le valutazioni negative invece, assegnate da Movie Nation, Paste Magazine e dal Guardian, lamentano una trama prevedibile ed una generale mancanza di character development.

My Hero Academia: Heores Rising arriverà in Italia con qualche mese di ritardo, a causa dei problemi creati dal Coronavirus. Attualmente, il generico periodo di debutto della pellicola è fissato per il mese di maggio 2020.