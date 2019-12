My Hero Academia: Heroes Rising è al cinema, sarà piaciuto ai fan?

My Hero Academia: Two Heroes segnò il debutto del franchise di My Hero Academia al cinema. Izuku Midoriya affrontò una storia creata ad hoc per l'occasione e riscosse buoni consensi. In questi giorni, qualche anno dopo dal precedente, è arrivato nelle sale cinematografiche giapponesi il secondo lungometraggio, My Hero Academia: Heroes Rising.

I primi incassi di My Hero Academia: Heroes Rising hanno segnato un debutto interessante che potrebbe, alla lunga, portare al superamento degli incassi della pellicola precedente. Tutto ciò dipenderà anche dalle recensioni in rete e soprattutto dal passaparola tra i vari fan. A loro sarà piaciuto?

Alcuni appassionati del manga e anime di Kohei Horikoshi residenti in Giappone sono già andati a vedere il film e hanno dato il loro parere. In molti hanno celebrato positivamente My Hero Academia: Heroes Rising e tra queste voci emerge indubbiamente quella di Aitaikimochi, famosa per aver più volte divulgato dati e dettagli interessanti sul mondo dei supereroi.

Secondo Aitaikimochi, il film è ben confezionato e la seconda parte si rifà molto a Dragon Ball Super: Broly per epicità e qualità delle animazioni dei combattimenti. Inoltre, Deku e Bakugo riescono a coprire perfettamente il ruolo di protagonisti del film, attorniati dagli altri comprimari della classe 1-A che riescono a splendere nelle parti assegnate.

My Hero Academia: Heroes Rising esordirà in Italia nella prima metà del 2020.