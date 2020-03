My Hero Academia: Heroes Rising, ecco i cinque spoiler del film

Inizialmente dubbi, fu poi confermato che My Hero Academia: Heroes Rising avrebbe introdotto contenuti non ancora presentati nell'anime. Ciò vuol dire che gli spettatori che non seguono anche il manga si troveranno a conoscere alcuni dettagli importanti o meno su determinati eventi. Ecco i cinque argomenti spoiler presenti nel film.

La cicatrice di Endeavor

L'eroe fiammeggiante di My Hero Academia si presenta nel film Heroes Rising con una vistosa cicatrice sul lato sinistro del volto. Ciò è dovuto agli avvenimenti raccontati nel volume 21 quando Endeavor si ritrovò a fronteggiare un Nomu High-End che lo mise in difficoltà.

La presenza del dottor Kyudai Garaki

Intorno alla figura del dottore ci sono state diverse polemiche che hanno obbligato Horikoshi e Weekly Shonen Jump a chiedere scusa. Il personaggio è stato confermato anche nel film My Hero Academia: Heroes Rising dove ha un ruolo di prima importanza anche se rimarrà come al solito dietro le quinte.

La missione di Hawks

L'eroe numero due è da diverso tempo che cerca di infiltrarsi nella League of Villain prendendo contatti con Dabi. È dovuto proprio a questo patto l'arrivo del nomu High End che nel manga ferisce Endeavor. Nel film di My Hero Academia: Heroes Rising viene menzionato ancora il suo dovere presso la società giapponese con questa missione segreta.

Deku e gli ultimi potenziamenti

Izuku Midoriya nel corso della serie ha cambiato più volte la sua divisa. Man mano infatti che diventa più forte, scopre anche nuovi modi per sfruttare il suo One for All. Ciò lo obbliga a cambiare spesso alcuni dettagli della tuta che possono consentirgli di utilizzare al meglio una mossa o un'altra. In My Hero Academia: Heroes Rising è presente l'ultima versione della divisa così come, ovviamente, gli ultimi poteri.

I piani di Shigaraki

Anche se con un ruolo marginale, anche Tomura Shigaraki è presente nel film. Archiviato l'arco di Overhaul, il gruppo di criminali ha messo le mani sulla droga che lo yakuza aveva sintetizzato. La droga viene menzionata nel film così come il piano di distruggere la società che il villain espone all'allora sconosciuto dottor Ujiko.

My Hero Academia: Heroes Rising esordirà in Italia a maggio 2020 dopo un rinvio annunciato da Dynit a causa del Coronavirus.