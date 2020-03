My Hero Academia Heroes Rising: un doppiatore anticipa una serie di riferimenti al manga

Come ben saprete, se avete seguito con noi l'intera campagna promozionale di My Hero Academia: Heroes Rising, la narrativa del film si sviluppa in un punto piuttosto avanzato dell'opera, intorno al volume 25 del manga.

Perciò, era preventivabile che Kohei Horikoshi e Studio Bones avrebbero inserito degli elementi riconoscibili - una sorta di easter egg - per contestualizzare il momento della narrazione e strizzare l'occhio ai lettori più incalliti del fumetto, che puntualmente ogni settimana si dedicano alla lettura del capitolo pubblicato su Shonen Jump.

La voce inglese di Izuku Midoriya, Justin Briner, ha confermato la presenza di questi rimandi all'opera cartacea in occasione di un'intervista per Comicbook.com:

"Ho letto il manga, quindi molti di questi personaggi mi sono abbastanza familiari. Il pubblico è stato vocale e passionale nel vederli finalmente ottenere ciò che gli spettava.

Penso che sarà fantastico per le persone che magari hanno svolto un po' di compiti in più, sarete in grado di notare alcuni fantastici cameo e approfondire ulteriormente i personaggi di cui potreste già essere a conoscenza...penso che sia davvero fantastico. E' un piccolo omaggio al pubblico che si è preso il proprio tempo per investire seriamente in questa storia".

Andrete a vedere il film? Ditecelo qui sotto con un commento!

Horikoshi ha svelato il significato di My Hero Academia: Heroes Rising e della serie. I fan, intanto, sono rimasti entusiasti della pellicola.