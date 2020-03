My Hero Academia: Heroes Rising, un fan realizza una splendida illustrazione del climax

My Hero Academia Heroes: Rising ha riscosso un successo enorme sia in Giappone che negli Stati Uniti, e l'euforia dei fan si sta già traducendo in fan art che vedono protagonisti Deku e Bakugo, i due personaggi cardine dell'ultimo lungometraggio di Studio Bones.

Un utente di reddit si è divertito a reimmaginare la battaglia finale del film, durante la quale i due eroi della U.A. decidono di collaborare per riuscire a sconfiggere il misterioso antagonista del film, Nine. L'illustrazione che potete osservare in calce all'articolo rappresenta Deku e Bakugo sul punto di sferrare il colpo vincente contro il villain, e il particolare che spicca di più è sicuramente il controllo del One For All da parte di Bakugo.

Un colpo di scena forse inevitabile per contrastare lo strapotere di Nine, che forte dei suoi innumerevoli Quirk si era sbarazzato facilmente di tutti i tentativi offensivi dei suoi avversari. Sarà interessante capire se il conferimento del One For All a un altro individuo oltre Deku sia una scelta creativa destinata ad esaurirsi nel film, senza diventare una possibilità concreta anche per lo svolgimento narrativo del manga.

L'opera di Kohei Horikoshi sta approfondendo sempre di più i segreti che si celano dietro al One For All, e gli ultimi archi narrativi hanno contribuito notevolmente a espanderne la "mitologia". Confidiamo nell'abilità dell'autore di mantenere un certo equilibrio nella gestione dei poteri, così da poter valorizzare anche il resto dei personaggi, sia che si tratti di eroi che di antagonisti.

Che ne pensate di questo colpo di scena? Ditecelo qui sotto.

My Hero Academia: Heroes Rising è stato certificato "fresh" su Rotten Tomatoes. All'interno del lungometraggio sono svelate anche le nuove tecniche di Tokoyami.