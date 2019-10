My Hero Academia: Heroes Rising, un fan scova un particolare dettaglio nel trailer!

L'ultimo trailer di My Hero Academia: Heroes Rising, il secondo lungometraggio inedito del franchise di Kohei Horikoshi, ha già stupito numerosi fan da tutto il mondo. Con la produzione della pellicola agli sgoccioli e il debutto del film imminente, i fan non stanno lasciando scappare nemmeno un singolo dettaglio

Poco dopo la messa in onda del trailer, infatti, era stato confermato come gli avvenimenti del secondo film si collegassero agli attuali eventi del manga, preoccupando gli appassionati circa la presenza di spoiler pesanti. Sarà interessante, dunque, vedere come Studio Bones ha evitato con escamotage ed espedienti narrativi determinate scelte successive all'attuale trasposizione animata.

Tuttavia, riguardando il trailer di My Hero Academia Heroes Rising, un fan si è accorto di una particolare citazione alla terza stagione dell'omonimo anime. Il riferimento in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, riguarda l'attimo dopo al combattimento tra Deku e Bakugo, in cui All Might li ammonisce e li invita a migliorarsi prima di "poter salvare le persone per vincere e vincere per salvare le persone".

Nel trailer in questione, i due aspiranti hero ripropongono con entusiasmo l'insegnamento del Simbolo della Pace, recitando a tutto schermo la frase che ha ispirato il loro cammino durante il loro battibecco.

E voi, invece, cosa ne pensate della strepitosa citazione ad All Might da parte di Midoriya e Bakugo? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.