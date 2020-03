My Hero Academia: Heroes Rising è un fenomeno, superata 'La Città Incantata' in America

My Hero Academia: Heroes Rising ha annientato le aspettative in America, riscuotendo un successo a dir poco straordinario. Dopo aver battuto Birds of Prey di Harley Quinn in appena 6 giorni, la pellicola continua a mietere record un colpo dietro l'altro. L'ultimo traguardo raggiunto è la top 10 dei film anime più proliferi di sempre negli USA.

Con 13 milioni di dollari incassati, Funimation può sorridere agli incassi al box office dell'ultima pellicola legata al manga omonimo di Kohei Horikoshi. Il lungometraggio, infatti, si è radicato nell'ottava posizione in una delle classifiche più importanti del mercato anime nel Nord America, lasciandosi alle spalle film del calibro de La Città Incantata di Miyazaki e Digimon: The Movie.

Un record importante che sansisce l'attuale popolarità del franchise di My Hero Academia sul suolo statunitense. Ad ogni modo, la classifica completa qui segue:

Pokémon il film: Mewtwo Colpisce Ancora (con 85 milioni di dollari); Pokémon: The Movie; Dragon Ball Super: Broly (con circa 31 milioni di dollari); YuGiOh! il film: Piramide di Luce; Arrietty - il mondo segreto sotto il pavimento (19 milioni di dollari); Pokémon 3: il film; Ponyo sulla scogliera (15,7 milioni di dollari); My Hero Academia: Heroes Rising; La Città Incantata (12,4 milioni di dollari); Digimon: Il film (quasi 10 milioni);

E voi, invece, cosa ne pensate del record raggiunto dall'ultima pellicola di casa BONES che ha anticipato uno dei segreti del One for All? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.