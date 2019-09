My Hero Academia: Heroes Rising, il film si collega agli ultimi eventi del manga?

Il sito ufficiale del prossimo lungometraggio My Hero Academia: Heroes Rising ha aggiornato la precedente sinossi del film riscrivendo alcune parti, che potrebbero indicare un collegamento della storia con gli ultimi capitoli del manga.

Di seguito potete leggere la sinossi iniziale che era stata inserita sul sito poco dopo l'annuncio del film:

"Guidata da Tomura Shigaraki, la League of Villains ha in programma di distruggere la società degli eroi, ma gli eroi anticipano le loro azioni e mentre la battaglia si svolge, "qualcosa" si risveglia silenziosamente e sfugge all'insaputa di nessuno".

Questa invece è la nuova sinossi:

"Tomura Shigaraki e altri criminali progettano di distruggere la società degli eroi e stanno segretamente cercando di trasportare "qualcosa". Ma i Pro Heroes prendono in anticipo le loro azioni e si precipitano sulla scena, facendo scoppiare un'intensa battaglia. Durante lo scontro, quel "qualcosa" è scomparso con i suoi alleati."

Le modifiche alla sinossi iniziale riguardano la scelta di parole rispetto alla League of Villain. In quella precedente vengono citati Shigaraki e la League of Villain, come se solo il gruppo in questione partecipasse alla trama del lungometraggio.

In quella aggiornata invece si riporta "Tomura Shigaraki e altri criminali", che ci fanno pensare immediatamente alla banda di Redestro, unitasi da poco la League of Villain in un'unica organizzazione.

E come se non bastasse, alla fine del capitolo 240 del manga il Dottor Ujiko contatta Shigaraki dicendogli:

"C'è un ultimo punto prima di quello, devi trasportare qualcosa"

La sinossi del film sembra quindi riprendere la questione, con Shigaraki e gli altri criminali che devono trasportare "qualcosa". Inoltre la sinossi completa del film ci rivela che la trama si svolge in una notte d'inverno nevosa, e nel manga siamo attualmente al primo gennaio.



L'ultimo indizio che potrebbe collegare il film al manga risiede nel capitolo 221, dove all'interno di un'ampia inquadratura di Shigaraki troviamo nascosta una vignetta che raffigura Nine, il villain del prossimo lungometraggio.



La sinossi completa del film è la seguente:



Una nevosa notte d'inverno ... Tomura Shigaraki e altri criminali progettano di distruggere la società degli eroi e stanno segretamente cercando di trasportare "qualcosa". Ma i Pro Heroes prendono in anticipo le loro azioni e si precipitano sulla scena, portando a un'intensa battaglia.

Durante la battaglia, quel "qualcosa" è scomparso con i suoi alleati. Nello stesso periodo, Deku e tutti gli altri studenti di U.A visitano l'isola di Nabu, un'isola isolata situata a sud del Giappone, nell'ambito delle attività di eroe esterne alla scuola per il "rilancio della prossima generazione di eroi" che è stato implementato dopo il pensionamento dell'eroe n. 1 All Might.



È un'isola pacifica che non ha avuto grandi incidenti da anni, ma essendo presenti in veste da eroi, gli studenti sono impegnati ad aiutare gli isolani nella loro vita quotidiana. Hanno anche il tempo di rilassarsi, fino a quando la calma dell'isola non viene distrutta nel momento in cui i cattivi invadono improvvisamente l'isola di Nabu e iniziano a distruggerla poco alla volta. Sono guidati da "Nine". Deku, Bakugo e gli altri membri della classe 1-A uniscono le loro forze per affrontare i cattivi, ma il travolgente Quirk e il potere di Nine sono molto al di là di quanto abbiano mai immaginato. Perché Nine e gli altri stanno attaccando l'Isola di Nabu? E Deku e gli altri "aspiranti eroi" della 1A possono proteggere il popolo dell'isola da questo potente cattivo?!



Avete visto questo splendido cosplay di Nejire Hado? Il manga di My Hero Academia tornerà presto, dopo che l'autore si è preso una piccola pausa per ricaricare le energie.