My Hero Academia: Heroes Rising, Hawks sarà presente nel film: confermato il doppiatore

Oggi è il giorno di debutto per My Hero Academia: Heroes Rising, il nuovo film tratto dal manga di Kohei Horikoshi. La premiere sarà trasmessa in anteprima speciale tra poche ore, e secondo quanto confermato poco fa da Weekly Shonen Jump, vedrà anche la partecipazione di un personaggio noto ai fautori del manga: l'eroe numero due Hawks.

Già pochi giorni fa lo stesso Kohei Horiskoshi confermò la presenza dell'eroe, dichiarando: "Nel caso leggeste il volume 25 e successivamente guardaste il film, potreste annuire e reagire in una maniera simile 'Ahh, quindi questo è ciò che sta succedendo qui' poiché avreste una migliore comprensione degli eventi a schermo, dal momento che - per fare un esempio - Hawks non è stato ancora introdotto nell'anime". La rivelazione di oggi comunque porta con se anche il nome del doppiatore, che è stato rivelato essere niente meno che Yuichi Nakamura.

Nakamura vestirà dunque i panni di Hawks in film e serie tv, dove attualmente non è ancora stato formalmente presentato. Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che l'attore prestò negli ultimi anni la sua voce a Bruno Bucciarati in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, Sairaorg Bael in High School DxD e il Nano Sciamano in Goblin Slayer.

Hawks finora è stato nominato solo nel secondo episodio di My Hero Academia, quando accettò il giovane Tokoyami come suo tirocinante. Nell'arco narrativo dedicato ad Endeavor, che presumibilmente vedremo nella prossima stagione dell'anime, l'eroe numero due giocherà un importantissimo ruolo e verrà finalmente mostrata tutta la sua importanza.