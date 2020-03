My Hero Academia: Heroes Rising: l'home video apporterà modifiche al film?

My Hero Academia: Heroes Rising è stato un successo sotto tutti i punti di vista. Non soltanto perché la pellicola è riuscita a superare La Città Incantata in America ma anche soprattutto grazie alla scelta azzardata di spingere ancora di più sul motorino dell'epica. Ad ogni modo, pare che il film non abbia ancora esaurito le riserve di sorpresa.

Anche a costo di assumersi il rischio di raccontare eventi futuri di My Hero Academia, ancora non trasposti in formato televisivo, Kohei Horikoshi e Studio Bones hanno distribuito un film che le recensioni tuonano come "emozionante". Anche in Italia avremo occasione di poter ammirare il lungometraggio grazie a Dynit che ne curerà la distribuzione nel mese di maggio.

A tal proposito, una notizia giunta nelle scorse ore in merito all'edizione home video di My Hero Academia: Heroes Rising, annunciato al debutto in Giappone il 15 luglio, conferma che il cofanetto conterrà una versione "retake" del film. Non è stato comunicato quali modifiche saranno apportate, se di stampo narrativo o meramente tecnico, ma sicuramente verranno effettuati alcuni cambiamenti che non vediamo l'ora di scoprire.

L'appuntamento, dunque, è rimandato al mese di luglio quando l'uscita delle prime edizioni saranno analizzate dagli appassionati. Vi suggeriamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi ulteriori novità in merito. E voi, invece, quali cambiamenti crederete che saranno apportati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.