My Hero Academia Heroes: Rising, ecco key visual e data d'uscita del nuovo film

In queste ore si sta svolgendo l'Anime Expo 2019, e per l'occasione è stato svelato il nome del nuovo film di My Hero Academia insieme alla data d'uscita. In questi giorni ci sono state diversi voci che tentavano di azzeccare il mese giusto per l'arrivo del film, ma ora abbiamo la conferma.

Il nuovo film prende il nome di My Hero Academia Heroes: Rising. La Key Visual che è stata appena pubblicata sui social mostra una rappresentazione di Midoriya e Bakugo in primo piano, con alle loro spalle il simbolo della pace, All Might.

Al di sopra di All Might si può scorgere una frase, ovviamente in giapponese, che tradotta recita "E' il vostro turno". Qualsiasi fan di My Hero Academia ricollegherebbe questa espressione alle parole pronunciate da All Might dopo la battaglia contro All For One, per far capire in maniera figurata a Deku che sarebbe stato lui a raccogliere la sua eredità.

In questo caso la citazione ripresa dalla locandina si riferirebbe sia a Midoriya che a Bakugo, all'interno di un film che con tutta probabilità metterà in scena un'avventura con loro due protagonisti. I due rivali non hanno mai avuto un buon rapporto, ma nelle ultime saghe del manga si sono avvicinati molto sviluppando una sorta di legame alla Goku e Vegeta, dove entrambi cercano di migliorarsi per superarsi a vicenda.

Appare quindi chiara l'intenzione dell'autore di far avvicinare di più questi due personaggi, e non vediamo l'ora di vederli combattere insieme. Il film arriverà nelle sale giapponesi il 20 dicembre 2019, e speriamo che anche da noi possa fare capolino come è successo con il precedente lungometraggio.

