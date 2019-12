My Hero Academia: Heroes Rising si mostra in alcune immagini leakate

Oltre all'apprezzatissimo manga e alla quarta stagione di My Hero Academia che continuano a far largamente parlare di sé per qualità e interesse generale, l'epopea targata Kohei Horikoshi si è arricchita anche con una seconda pellicola animata su cui i fan hanno a lungo discusso nel corso di questi ultimi mesi.

My Hero Academia Heroes Rising è infatti recentemente giunto nelle sale nipponiche, con i primi giudizi che parrebbero essere più che positivi. L'opera sta piacendo e sembrerebbe star riscuotendo anche ottimi risultati in termini di vendite che sul lungo periodo potrebbero portarla ha superare addirittura gli incassi della prima pellicola.

Com'è ovvio che sia in questi casi, con l'uscita della produzione nei cinema, non hanno mancato di fare la loro apparizione varie immagini leakate che stanno facendo un po' il giro del web e su cui il pubblico occidentale sta assai discutendo, il tutto in attesa che l'opera animata giunga finalmente anche da noi. Come visionabile a fondo news, infatti, le due immagini pubblicate vedono Izuku Midoriya e Katsuki Bakugo distesi su un letto e alquanto mal ridotti, probabilmente a seguito di una qualche battaglia.

Ciò che però sta facendo discutere è l'aura verdastra che sembrerebbe circondare i due, con il pubblico che si è spaccato tra le opinioni più disparate. Oltre ai soliti burloni in cerca delle spiegazioni più strampalate - sì, qualcuno ha affermato che il tutto potrebbe essere dovuto a un primo contatto con degli alieni -, in molti pensano che la scena rappresenti una sorta di legame venutosi a creare tra i due, seppur ancora non si sappia cosa ciò potrebbe significare.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che recentemente è stata pubblicata anche una nuova visual di Hawks dedicata a My Hero Academia Heroes Rising.