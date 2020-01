My Hero Academia: Heroes Rising, condiviso un nuovo trailer di lancio per la proiezione 4D

Poche ore fa è stato confermato il ritorno di My Hero Academia: Heroes Rising nelle sale giapponesi, per l'occasione con l'utilizzo della proiezione 4D. A tal proposito, è stato appena condiviso da Toho Animation il trailer di lancio ufficiale della nuova versione del lungometraggio, con tanto di scene inedite tratte dal combattimento finale.

Il teaser visibile in calce mostra alcune scene tratte dal combattimento tra gli aspiranti eroi del Liceo U.A. e il nuovissimo villain Nine. Nel caso in cui non voleste nemmeno il minimo spoiler, vi consigliamo di tornare a vederlo dopo la proiezione italiana di My Hero Academia: Heroes Rising prevista per il mese di marzo.

In Giappone, il lungometraggio 4D verrà proiettato con l'utilizzo delle tecniche 4DX e MX4D in 81 sale, a partire dal prossimo 24 gennaio. Alla classica proiezione in 3D, in cui vengono ritratte le tre dimensioni lunghezza, larghezza e profondità, il cinema 4D aggiunge alcuni effetti ambientali quali il movimento delle poltrone, odori, soffi d'aria, lampi di luce, colpi improvvisi e molto altro. Si tratta per lo più dell'utilizzo di una serie di tecniche atte ad aumentare l'immersione del pubblico.

