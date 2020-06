My Hero Academia Heroes Rising: una nuova key visual mostra il colpo di scena del film

Fin dalla sua presentazione, My Hero Academia Heroes: Rising ha concentrato la sua campagna promozionale sui due protagonisti, Deku e Bakugo, vero e proprio fiore all'occhiello della seconda pellicola del brand.

Il film ha ottenuto rapidamente un grande successo, sia in Giappone ma soprattutto in America, dove ha totalizzato delle cifre impressionanti. Sebbene quindi il film abbia già debuttato in diverse sale cinematografiche (in Italia siamo ancora in una situazione di stallo), continuano a trapelare in giro per la rete diversi contenuti inediti.

L'utente Twitter Spytrue ha infatti condiviso una nuova key visual dedicata proprio ai due protagonisti del film, che li inquadra nella loro battaglia finale contro l'antagonista Nine. L'illustrazione rivela il colpo del scena della pellicola, ovvero la condivisone del One For All con Bakugo.

Curiosamente, nei piani di Horikoshi doveva essere proprio questo l'epilogo del manga, salvo poi cambiare idea e virare verso una conclusione differente. Ciononostante, il leitmotiv del film - lo spirito di collaborazione dei due personaggi - è qualcosa che sta venendo sempre più a galla negli ultimi capitoli.

Non è escluso, quindi, che l'autore possa recuperare in futuro l'elemento caratterizzante del lungometraggio, e declinarlo in un contesto narrativo differente. Vi piacerebbe? Ditecelo qui sotto con un commento!

