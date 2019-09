My Hero Academia: Heroes Rising, ecco la nuova locandina promozionale!

Il momento dei nostri eroi di tornare sul grande schermo sta finalmente per arrivare nel prossimo lungometraggio del franchise, con il film intitolato My Hero Academia: Heroes Rising. Inoltre, con il debutto fissato per il mese di dicembre, il team rilascia una nuova e stupenda key visual promozionale.

La scalata di Deku per diventare il miglior Hero al mondo continua nell'adattamento animato ad opera dello studio Bones, l'azienda che è riuscita ad animare con altissima qualità l'originale opera cartacea di Kohei Horikoshi. Questa volta, il team si è messo all'opera in nuovo film inedito, la cui sinossi di My Hero Academia Heroes: Rising la trovate nella nostra notizia dedicata. Inevitabilmente, inoltre, la trama ha fatto speculare circa la possibilità che la pellicola si colleghi al manga, nonostante la canonicità degli eventi siano ancora da confermare.

Comunque sia, il team sta iniziando a spingere sul serio la promozione del lungometraggio, atteso per il 20 dicembre in Giappone, proponendo al pubblico una nuova key visual. La locandina in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, mostra non solo i famosi studenti della classe A, ma anche alcuni personaggi inediti e la presenza dell'Hero n°2, Hawks. In ogni caso, ci sono molte attenzioni nei riguardi del film e del team chiamato alla produzione, con una fortissima componente tecnica che caratterizzerà anche questo film di animazione legato al franchise di My Hero Academia.

E voi, invece, cosa ne pensate della key visual di Heroes Rising?