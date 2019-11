My Hero Academia: Heroes Rising, nuovi dettagli per la premiere

Il secondo attesissimo film di My Hero Academia farà il suo debutto tra circa un mese in Giappone, a dicembre. Non a caso si stanno sempre più intensificando le varie informazioni su trama, personaggi e dettagli sulle varie proiezioni che si terranno nel Paese del Sol Levante. E proprio su queste ultime arrivano nuove informazioni.

I fan giapponesi possono gioire perché la premiere di My Hero Academia: Heroes Rising avverrà il 5 dicembre in via del tutto speciale. Manca quindi meno di un mese per rivedere al cinema Izuku Midoriya e compagni nella nuova lotta con il misterioso Nine, questo almeno per poche persone.

Infatti, questa premiere sarà però limitata e i fortunati spettatori potranno guardare il lungometraggio insieme al regista Kenji Nagasaki e ad altri membri del cast di doppiaggio. Saranno solo 500 i biglietti disponibili per questa proiezione, con gli aspiranti costretti a partecipare a una speciale lotteria in cui potranno estrarre i ticket vincenti.

L'annuncio è stato dato tramite la pagina Twitter ufficiale di My Hero Academia: Heroes Rising, che ricorda inoltre che la pellicola arriverà ufficialmente su tutto il territorio nipponico il 20 dicembre. Oltre i tanti personaggi presentati finora, se ne sono aggiunti due dalle recenti divulgazioni: saranno Chimera e Mummy a mettersi sulla strada dei protagonisti.