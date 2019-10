My Hero Academia: Heroes Rising, ecco il nuovo pazzesco trailer del film!

Il franchise di Kohei Horikoshi ha già dato modo di stupire, soprattutto grazie a uno dei migliori adattamenti animati degli ultimi anni. My Hero Academia, infatti, è un titolo ricco di ambizioni, curato nei particolari anche nella componente narrativa, non lasciando unicamente all'azione la base dell'opera.

Chiamando in pompa magna il pubblico, Studio Bones rilascia il nuovo trailer promozionale di My Hero Academia: Heroes Rising. Inutile a dirsi, ma la qualità per quest'ultimo progetto messo in campo dalla produzione sembra essere fenomenale sotto moltissimi punti di vista. Dalle immagini del teaser, infatti, sembra proprio che il film si collegherà agli ultimi eventi del manga, in quanto pare essere presente il misterioso "Dottore".

In ogni caso, già dalle prime immagini e dalle poche clip mostrate in poco più di un minuto, infatti, è evidente la cura tecnica messa in campo dallo studio, confermando l'altissimo valore artistico che unisce i talenti dell'attuale generazione di animatori a una serie famosa e amata in tutto il mondo. Inoltre, pare che il team voglia puntare moltissimo sui dettagli, cercando di unire questa storia originale alla trama principale dell'opera, a partire proprio dai villain del lungometraggio. Infatti, la stessa Slice potrebbe essere imparentata con un eroe, stando ad alcuni indizi disseminati in giro per la rete.

E voi, invece, cosa ne pensate del nuovo incredibile trailer di My Hero Academia: Heroes Rising Fatecelo sapere con un commento qua sotto!