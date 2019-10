My Hero Academia: Heroes Rising, il nuovo trailer ne conferma la cronologia

Chi segue My Hero Academia, si il manga che l'anime, sa perfettamente come la versione cartacea sia più avanti cronologicamente, rispetto alla versione animata. Questo, molto volte, specialmente quando nel mezzo vengono fatti lungometraggi può creare un po' di confusione.

Proprio a proposito di ciò, dei fan hanno scoperto, o comunque ipotizzato, qualcosa riguardo al periodo cronologico in cui sarà ambientato il nuovo film di My Hero Academia in uscita a fine anno. Infatti, visionando l'ultimo trailer di My Hero Academia: Heroes Rising, ad alcuni amanti della serie non è sfuggito un dettaglio che ci fa capire come gli eventi del movie si ricollegheranno all'ultimo arco narrativo del manga e che, ancora, l'anime non ha raggiunto e quindi trattato.

Come potete vedere dal post di Twitter in calce all'articolo, vengono messe a confronto due immagini: quella di sinistra presa dal trailer, quella di destra da uno degli ultimi capitoli del manga. Nelle due foto si può vedere come Shigaraki indossi nella mano sinistra un guanto particolare che gli copre soltanto tre delle cinque dita. Guanto che il villain indosserà a causa di una ferita riportata dopo lo scontro con Re-Destro.

Questo dettaglio, per quanto piccolo, potrebbe benissimo suggerici che My Hero Academia: Heroes Rising, sarà collegato direttamente a quello specifico arco narrativo. Magari spiegherà anche dove Shigaraki abbia preso i suddetti guanti.

In ogni caso, se siete tra quelli che non hanno letto il manga, vi invitiamo a farlo prima di vedere il film in uscita quest'anno, così da evitare dolorosi spoiler.

Vi ricordiamo che sono stati anche resi noti due nuovi personaggi che compariranno in My Hero Academia: Heroes Rising.