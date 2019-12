My Hero Academia Heroes: Rising, il nuovo villian è una citazione a un X-Men?

Il prossimo 20 Dicembre arriverà nei cinema giapponesi il prossimo film di My Hero Academia, e grazie alla premiere di qualche giorno fa sono emersi in anticipo dei dettagli sul nuovo villain - Nine - che andrebbero a comporre un curioso parallelismo con un membro degli X-Men.

Insieme al biglietto per la visione del film, agli spettatori viene consegnato un volume speciale che contiene al suo interno degli approfondimenti sull'antagonista in questione, rivelandone la principale abilità, ovvero la capacità di controllare il meteo.

Nine è infatti in grado di scatenare piogge, tornadi e temporali, in maniera simile all'eroe della Marvel Tempesta. Quest'ultimo, di fatti, ha la possibilità influenzare il meteo evocando le stesse perturbazioni di Nine, e considerando che questi ha la possibilità di attivare altri 8 Quirk oltre quello di riferimento, si tratta senza dubbio del'antagonista più forte di My Hero Academia dopo All For One.

Non è l'unico personaggio del film che cita i mutanti: un altro villain di nome Slice - probabilmente minore - presenta dei tratti estetici e un Quirk assimilabili a Medusa degli Inumani, grazie ad una folta chioma rossa e alla capacità di utilizzarla come arma, una particolarità che rientra nel parco abilità del personaggio della Marvel.

E' stato rivelato il design ufficiale di Hawks, un eroe ancora inedito nell'adattamento animato, che dovrebbe giocare un ruolo di prim'ordine nel film. Con la premiere di My Hero Academia Heroes: Rising, arrivano le prime reazioni dei fan sul film.