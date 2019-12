My Hero Academia: Heroes Rising, pubblicata una nuova visual ufficiale di Hawks

My Hero Academia: Heroes Rising sta per approcciare la sua seconda settimana nei cinema giapponesi e secondo i primi report, avrebbe tutte le carte in regola per diventare un successo. Una delle premesse più interessanti, comunque, è sicuramente rappresentata dall'introduzione di nuovi personaggi come il villain Nine e dal ritorno di alcuni fan favorite, tra cui figura anche l'eroe numero 2 Hawks.

Proprio a questo proposito è stata recentemente condivisa dal profilo Twitter dell'anime la nuova Key Visual dell'eroe visibile in calce, premiata dagli utenti con più di 18,000 mi piace in nemmeno 24 ore. Hawks del resto è uno degli eroi meglio caratterizzati dell'intera serie e non è certo una sorpresa che i fan di Kohei Horikoshi non vedano l'ora di vederlo in azione.

Hawks finora è stato nominato solo nel secondo episodio di My Hero Academia, quando accettò il giovane Tokoyami come suo tirocinante. Nell'arco narrativo dedicato ad Endeavor, che presumibilmente vedremo animato nella prossima stagione della serie televisiva, l'eroe numero due giocherà un ruolo di estrema importanza facendo squadra con il padre di Shoto Todoroki per sconfiggere una incredibile minaccia.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere in azione l'eroe numero due di My Hero Academia? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!