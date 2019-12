My Hero Academia: Heroes Rising, ecco quando ci aspetta la pellicola al cinema!

Dopo aver annunciato l'approdo di Promare al cinema, il lungometraggio diretto dal leggendario regista di Gurren Lagann, Dynit ne ha approfittato per rivelare al pubblico nostrano le prossime date per la prossima stagione cinematografica. Tra questi titoli, ovviamente, non poteva mancare My Hero Academia: Heroes Rising.

La nuova stagione cinematografica legata all'animazione nipponica in suolo italiano inizierà dunque proprio a partire dal prossimo anno, quando il 3, il 4 e il 5 febbraio debutterà sul grande schermo l'appena citato Promare, l'anime curato dalla direzione del papà di Kill la Kill, Hiroyuki Imaishi.

Il prossimo attesissimo appuntamento, immediatamente il mese successivo, sarà affidato proprio all'adattamento animato del soggetto originale a cura di Studio Bones, che adatterà un'inedita storia nel film intitolato My Hero Academia: Heroes Rising. Il lungometraggio, che debutterà in Giappone il prossimo 20 dicembre, approderà in Italia dal 19 al 25 marzo, un'intera settimana di distribuzione. Quale occasione migliore di questa per ammirare il film che darà le basi per la conclusione di My Hero Academia?

Ad aprile, il 20, 22 e 22, infine, Dynit distribuirà l'ultimo film di Masaaki Yuasa, Ride Your Wave. Chiuderà questa speciale stagione all'insegna dell'animazione al cinema SEVEN DAYS WAR e Fate/Stay Night Heaven's Feel III - Spring Song, entrambi attualmente in data ancora da definire.

E voi, che aspettative avete per il prossimo film di My Hero Academia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.