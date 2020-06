My Hero Academia: Heroes Rising, ecco quando uscirà l'edizione Home Video

Dopo aver generato degli incassi notevoli ai botteghini, il secondo film dedicato all'opera di Kohei Horikoshi - My Hero Academia: Heroes Rising - si prepara ad arrivare sugli scaffali in edizione Home Video.

L'account Twitter di Weekly Shonen Jump ha comunicato che la pellicola, sia in Blu Ray che in DVD, sarà disponibile all'acquisto a partire dal prossimo 15 Luglio. I collezionisti potranno contare anche su una Special Edition, che includerà diversi contenuti aggiunti, come gli Storybard di Kenji Nagasaki, un booklet di 44 pagine e una cartolina inedita.

L'edizione Home Video, inoltre, conterrà una versione rivista del film. Non è chiaro, al momento, se si tratti principalmente di migliorie tecniche o di stravolgimenti della sceneggiatura originale. Nonostante il successo ottenuto dal film, soprattutto negli Stati Uniti - dove ha totalizzato delle cifre da capogiro - per ora non ci sono piani per un terzo lungometraggio.

Questa è sicuramente una buona notizia per la salute delle prossime stagioni di My Hero Academia. lo staff infatti sarà libero dal doppio impegno, e potrà concentrare tutte le proprie energie su un'unica produzione.

E' ancora presto per parlare della quinta stagione di My Hero Academia, anche se le ultime dichiarazioni di un membro dello staff di Studio Bones fanno ben sperare per il suo corso produttivo.

