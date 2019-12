My Hero Academia: Heroes Rising, il regista svela il nome originale della pellicola!

Le prime, entusiastiche recensioni di My Hero Academia: Heroes Rising hanno fatto ben sperare i fan dell'opera, che tra poco più di una settimana potranno finalmente acquistare il biglietto per godersi l'ultima avventura di Midoriya e compagni. Sapevate però che in origine, il nome della pellicola avrebbe dovuto essere un altro?

Questa piccola curiosità è stata svelata dal regista Nagasaki Kenji durante un'intervista concessa a Newtype, il popolare magazine giapponese. Alla domanda: "Quando avete deciso di chiamare il film Heroes Rising?" infatti, il direttore ha risposto: "In realtà inizialmente volevamo chiamarlo My Hero Academia: One For All visto che è una pellicola che si focalizza sul lavoro di squadra. Ci abbiamo pensato molto, ma alla fine abbiamo deciso che "Heroes Rising" sarebbe stato più appropriato visto che diamo risalto ad ognuno degli studenti della 1-A".

My Hero Academia: Heroes Rising uscirà in Giappone il prossimo 20 dicembre e in occidente nei mesi successivi. Vista l'enorme popolarità dell'opera anche qui in Italia, siamo positivi sul fatto che potremo vedere il lungometraggio anche nei nostri cinema nel corso del 2020.

E voi cosa ne pensate? "One For All" vi sarebbe piaciuto di più come nome? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Casomai non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione di dare un'occhiata all'ultimo trailer di My Hero Academia: Heroes Rising.