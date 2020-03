My Hero Academia: Heroes Rising sarà rimandato, Dynit annuncia la nuova data

My Hero Academia: Heroes Rising è uno dei film anime più attesi della stagione. Pubblicato in Giappone lo scorso dicembre, il lungometraggio basato sul mondo di Kohei Horikoshi ha riscosso molto consenso nel paese del Sol Levante e sta facendo lo stesso anche negli Stati Uniti d'America. Purtroppo i fan italiani dovranno attendere ancora un po'.

A causa del Coronavirus che ha già obbligato il rinvio di fiere ed eventi importanti come il Cartoomics 2020, diverse aziende stanno rivedendo le loro decisioni. Pertanto, la Dynit ha annunciato che My Hero Academia: Heroes Rising sarà proiettato a maggio 2020. Il rinvio è d'obbligo considerata la situazione italiana con l'epidemia che ha costretto alla creazione di alcune zone rosse in varie regioni del nord.

Originariamente, Dynit aveva programmato My Hero Academia: Heroes Rising per il 19 marzo 2020, quindi tra sole due settimane. Non è il primo film anime ad essere stato rinviato in questo periodo: stessa sorte è toccata a Lupin III The First che doveva essere proiettato alcuni giorni fa. La speranza è che la situazione del Coronavirus scemi nelle prossime settimane e che permetta un completo recupero di tutte le attività saltate nelle scorse settimane. Ulteriori informazioni sul film saranno comunicate quando possibile da Dynit.