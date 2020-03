My Hero Academia: Heroes Rising rivela la vera indole di un certo personaggio

Non è un segreto che la seconda pellicola dedicata a My Hero Academia contenga dei riferimenti ai capitoli più recenti del manga, tuttavia uno di questi potrebbe rivelarsi come un vero e proprio spoiler per coloro che seguono la serie soltanto attraverso l'anime di Studio Bones.

Durante il lungometraggio, infatti, viene svelata la vera indole del Dr.Ujiko, il misterioso dottore che rivelò al nostro protagonista - nei suoi primi anni di vita - la dura verità riguardo al suo Quirk. Il film conferma ufficialmente il rapporto di collaborazione tra All For One e il Dr.Ujiko, con quest'ultimo incaricato di condurre degli esperimenti sull'antagonista principe del film, Nine.

Il dottore ha effettuato con successo i suoi test sul corpo del villain, rendendolo capace di sopportare e utilizzare ben nove Quirk. I lettori del manga, tuttavia, sono già conoscenza della verità sul dottore, e della sua incrollabile fedeltà ad All For One.

Il misterioso personaggio, la cui reale identità e Kiudai Garaki, ha collaborato con All For One fin dall'inizio del suo dominio, perseguendo la sua folle ideologia attraverso studi approfonditi sui Quirk, che hanno poi scaturito la creazione dei Nomu - delle potenti creature artificiali ideate per abbattere la fazione degli eroi.

I frutti delle sue ricerche sono piuttosto evidenti negli ultimi capitoli del manga, in cui sono stati mostrati una serie di Nomu senzienti con delle caratteristiche molto più evolute rispetto alle precedenti versioni, ma che comunque non sono stati in grado di competere con una scatenata Miruko.

My Hero Academia: Heroes Rising ha ottenuto un successo strepitoso in America, superando perfino gli incassi de la Città Incantata, il capolavoro dello Studio Ghibli.