My Hero Academia: Heroes Rising, rivelati due nuovi personaggi!

My Hero Academia: Heroes Rising è il secondo film del franchise di My Hero Academia. Questo debutterà nei prossimi mesi, nello specifico a dicembre in Giappone e successivamente nel resto del mondo. Come ogni lungometraggio, introdurrà nuovi personaggi che faranno da alleati o da antagonisti a Midoriya e gli altri ragazzi dell'accademia Yuei.

Mentre arriva il nuovo trailer per My Hero Academia: Heroes Rising, la rivista Weekly Shonen Jump ha svelato che sono previsti due nuovi personaggi che finora non erano ancora stati svelati. I leak che hanno portato a divulgare quest'informazione ci permettono anche di dare uno sguardo al design degli individui inediti e dei loro doppiatori.

I personaggi che potete vedere in calce hanno l'atteggiamento da villain: Chimera è il personaggio in alto a destra e sarà doppiato da Takeuchi Shunsuke e, come si può notare, ha caratteristiche ibride tra lupo e un rettile che potrebbe essere un coccodrillo, con un'aura abbastanza feroce; il secondo invece è Mami, doppiato da Toriumi Kosuke, e sembra essere un ragazzo dai capelli chiari, completamente bendato con fasce rosse e il resto del vestiario ispirato a quello di un militare.

I due personaggi potrebbero essere le spalle dell'antagonista di My Hero Academia: Heroes Rising, Nine. Chi affronterà queste due persone tra i tanti studenti della Yuei? Loro non sono gli unici a debuttare nel film: è prevista la comparsa anche dei due bambini Mahoro e Katsuma.