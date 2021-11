My Hero Academia: Heroes Rising, il romanzo tratto dal film debutta con Star Comics

Attraverso un comunicato diffuso attraverso i propri social network ufficiali, Edizioni Star Comics annuncia l’imminente debutto di My Hero Academia - The Movie - Heroes:Rising - Romanzo, tratto dal secondo lungometraggio animato ispirato all’opera di Kohei Horikoshi.

In origine in uscita a settembre, e poi ancora a ottobre, il romanzo del film Heroes Rising finalmente sta per fare il suo debutto ufficiale. Ad aver creato problemi e disagi all’uscita di questo atteso volumetto sono stati i recenti problemi a cui l’editore è andato incontro, primo tra tutti la mancanza di materie prime.

Dal 10 novembre, l’alba di un nuovo mondo sorgerà e gli apprendisti Heroes della Classe 1-A del Liceo Yuei dovranno superare una sfida senza precedenti, così da dimostrare di essere all’altezza del futuro che li attende.

Il progetto di addestramento della prossima generazione di eroi comincia sull’isola di Nabu, luogo in cui Midoriya e compagni aiutano gli abitanti come se fossero dei veri professionisti. Improvvisamente, però, la pace del villaggio viene sconvolta dalla comparsa di una pericolosa organizzazione di Villain, la quale sembra in qualche modo legata a Tomura Shigaraki e all’Unione.

My Hero Academia – The Movie – Heroes:Rising – Romanzo, scritto da Anri Yoshi sotto la supervisione di Horikoshi, debutta con Star Comics con un esclusivo allegato disponibile a tiratura limitata. Si tratta di Heroes:Rising Vol. R, uno speciale libretto che veniva distribuito nelle sale cinematografiche prima della proiezione della pellicola. Questo volume contiene un fumetto inedito di Horikoshi dedicato all’omonimo film. Il Vol. R sarà disponibile unicamente acquistando il romanzo di My Hero Academia: Heroes Rising, al cui interno è disponibile un bellissimo maxi poster.

E voi, vi siete già assicurati la vostra copia del romanzo e del volumetto speciale?