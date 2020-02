My Hero Academia: Heroes Rising ha finalmente superato i guadagni di Two Heroes

Dopo ben nove settimane nei cinema giapponesi, My Hero Academia: Heroes Rising è riuscito a sorpassare gli incassi domestici di Two Heroes. Nell'ultimo weekend il film ha infatti incassato altri 50 milioni di yen (circa mezzo milione di euro) in Giappone, portando il totale a 1,73 miliardi di yen (€15.000.000) e superando così il suo predecessore.

Il film è stato distribuito in 312 sale nipponiche il 20 dicembre 2019, guadagnando 420 milioni di yen nei primi tre giorni. I ragazzi di Studio Bones si aspettavano qualcosa in più, visto che è stata riportata una flessione del 16% rispetto agli incassi di Two Heros. Successivamente però, soprattutto grazie alla seconda proiezione in 4DX e MX4D dello scorso gennaio, la pellicola è riuscita a riprendersi infrangendo il suo stesso record domestico al box office.

My Hero Academia: Heroes Rising si trova attualmente a 12,5 milioni di euro di distanza dagli incassi totali registrati del primo film. Raggiungere i circa 25 milioni di Two Heroes comunque non dovrebbe essere troppo complesso, visto che dal 26 febbraio le pellicola sbarcherà in America e in molti altri Stati. Negli scorsi mesi Weathering With You ha incassato oltre 7 milioni di dollari negli USA e visto il successo dell'opera di Horikoshi, è lecito aspettarsi qualcosa in più da Heroes Rising. In Italia il film sarà distribuito dal 19 al 25 marzo 2020.

E voi cosa ne dite? Andrete a vedere il film quando uscirà al cinema? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!